Cartello in Veneto nel parcheggio dell'Ipab, il sindaco: "Futili polemiche"

Il cartello con la scritta in dialetto veneto, affisso sui muri del park esterno della Casa di Riposo Michelazzo di Sossano e contenente l'avviso di parcheggio ai non addetti, ha suscitato non poche polemiche. A esprimere la loro contrarietà sono stati i sindacati, per i quali "c'erano altre urgenze a cui pensare" e poi la segreteria provinciale del Pd, che ha sottolineato: "Sentiamo tutti forte l'appartenenza alle nostre radici, parliamo correntemente il dialetto a casa o con i nostri amici, ma è inaccettabile che una struttura accreditata con il servizio sanitario Regionale abbia l'idea di proporre addirittura dei cartelli bilingue. Viviamo in una Regione anarchica dove ognuno fa quello che vuole oppure ci sono delle regole da rispettare?".

In risposta, il sindaco di Sossano, Enrico Grandis, ha precisato che "la scelta di affiggere quei cartelli - che è stata assunta in autonomia dal C.d.A. della Casa di Riposo di Sossano - deriva proprio da un beneficio che è stato garantito ai dipendenti della medesima". "Il Comune di Sossano, difatti, è riuscito ad ottenere in comodato gratuito uno spazio privato da adibire a parcheggio, che poi è stato concesso in subcomodato esclusivo proprio ai dipendenti dell'Ipab "Albano Michelazzo", continua il primo cittadino, concludendo: "Pertanto, mentre qualcuno si perde a criticare un'espressione scritta in lengua veneta, con lo stesso impegno profuso poteva accorgersi prima e ringraziare l'Amministrazione Comunale e quella della Casa di Riposo per aver garantito ai dipendenti - "con i fatti" - un servizio importante, vale a dire quello di beneficiare di un'area di sosta gratuita, riservata, protetta e comoda al posto di lavoro".