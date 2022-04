Cartelli in dialetto veneto sui muri della casa di riposo, i sindacati: "Ma davvero non hanno altro a cui pensare?"

"Xe vietà andar drenro ale machine che non xe autorizà". Il cartello con la scritta in dialetto veneto, installata dall'Amministrazione Comunale, è apparsa nei giorni scorsi sui muri del parcheggio della Casa di Riposo Michelazzo di Sossano. Le indicazioni indicanti il divieto di parcheggiare ai non addetti non è però stata gradita da tutti.

La segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil, Giulia Miglioranza, è intervenuta con una nota sulla questione: "Ma veramente questa Amministrazione non aveva altro a cui pensare? Rivendichiamo da anni, a livello provinciale e regionale, l’esigenza di investimenti veri e di un governo del sistema che sappia prospettarne un vero rilancio. Da anni chiediamo una riforma delle Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona che ne mantenga il carattere pubblico. Da anni denunciamo il continuo ricorso alle esternalizzazioni, che servono solo a risparmiare sulla pelle di lavoratori e lavoratrici, peggiorandone le condizioni organizzative ed economiche. Da anni rivendichiamo la necessità di incrementare le retribuzioni, prevedendo ad esempio l’inserimento delle IPAB nel Contratto Sanità Pubblica, per evitare la legittima fuga del personale, alla ricerca di condizioni contrattuali migliori. Da anni ribadiamo l’urgenza della revisione degli standard assistenziali e di aumentare le assunzioni, in modo da consentire un corretto rapporto personale/utenti, migliorando la qualità del servizio e i carichi di lavoro del personale. Niente di tutto ciò troviamo nell’iniziativa di tradurre i cartelli in dialetto veneto e, francamente, ci piacerebbe che l’attenzione fosse puntata altrove: sui temi veri, quelli che possono incidere veramente sulla qualità dei servizi alle persone e sulle condizioni di lavoro del personale".