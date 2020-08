Arzignano e Chiampo "dimenticati": fronte comune dei sindaci per integrare la segnaletica

Nei cartelli stradali presenti nella strada e nelle rotatorie di accesso alla Tangenziale di Montecchio Maggiore nonché accesso della SPV, in uscita dal casello autostradale di Montecchio Maggiore, non vengono menzionati i comuni di Arzignano e Chiampo.

A sollevare la questione sono i primi cittadini dei due paesi interessati che hanno formulato richiesta scritta a Veneto Strade, Autostrada Brescia-Padova e Spv spa: "Chiedere di provvedere quanto prima, a chi di competenza, di integrare la segnaletica. L’integrazione riguarda l’indicazione del Comune di Arzignano, per essere poi totalmente assente nella appena inaugurata nuova rotatoria di Alte di Montecchio Maggiore e ingresso alla Spv. Mentre l’indicazione del Comune di Chiampo rimane totalmente assente.

"I due comuni sono i maggiori poli economici della Valle del Chiampo - sottolineano i sindaci Bevilacqua e Macilotti - rispetto ai quali il casello di Montecchio Maggiore funge da punto nevralgico di accesso. Sia per il numero delle aziende che per quello degli occupati, la Valle del Chiampo attraverso Arzignano e Chiampo, i due comuni maggiormente interessati dalla presenza di opifici industriali dediti alla concia, rappresenta un centro produttivo di rilievo nazionale e mondiale per la lavorazione della pelle, quindi necessità un riscontro anche sotto il profilo dell’agevolazione alla circolazione veicolare cui la segnaletica stradale è preposta"