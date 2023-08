«Carta solidale per l'acquisto di beni alimentari»: al via la consegna per oltre 1200 famiglie

«Stanno arrivando in questi giorni le lettere, inviate dal Comune di Vicenza, per il ritiro negli uffici postali della Carta solidale per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. A Vicenza sono 1214 le famiglie, selezionate dall'Inps, che hanno diritto al beneficio statale». A dare conto della novità è l'amministrazione comunale berica in una nota pubblicata oggi 9 agosto sul bollettino municipale.

La carta, si legge, è stata caricata con 382,50 euro e dovrà essere attivata dai beneficiari, con il primo utilizzo, entro il 15 settembre. L'importo viene accreditato una volta sola per il 2023 e potrà essere utilizzato, nei supermercati o negozi convenzionati, entro il 31 dicembre. È possibile ritirare la carta in qualsiasi ufficio postale.

Quest'ultima, spiegano gli uffici municipali è associata alla persona che ha fatto richiesta della certificazione di reddito, nota come Isee, relativamente al nucleo familiare che beneficerà del provvedimento statale. Alla stessa persona «è indirizzata anche la lettera per il ritiro». Ad ogni modo «se si ritiene di avere diritto al contributo» ma non si è ricevuta la comunicazione del Comune, è possibile chiamare il numero telefonico dello sportello «A Vicenza non sei solo» raggiungibile allo 0444-221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per motivi di privacy verranno fornite informazioni «solo all'intestatario della carta, che dovrà avere a portata di mano il numero della propria carta d'identità». Allo stesso numero possono fare riferimento anche coloro cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza. In questo senso il Comune di Vicenza ha approntato una pagina informativa ad hoc.

Il contributo, spiegano i funzionari del referato ai servizi sociali capitanato dall'assessore Matteo Tosetto, non spetta ai nuclei che percepiscono «il Reddito di cittadinanza, il Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti in caso di disoccupazione percepisca sostegni erogati dallo Stato».