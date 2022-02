I carri allegorici arrivano in città di notte...in contromano (IL VIDEO)

Viale Mazzini a Vicenza bloccata nel cuore della notte per l'arrivo dei carri allegorici che sosteranno in viale Roma e nell'esedra di Campo Marzo dalle 10 alle 18 di domenica. Il "corteo" ha percorso tutta la via e le rotatorie in contromano.

I carri sono partiti da Malo percorrendo la SP46 e attraversando i comuni di Isola Vicentina e Costabissara. Giunti a Vicenza sono entrati in città dalla rotatoria dell’Albera e raggiungere quindi viale Roma, dopo le 3.