Carrarese-Vicenza, maxischermo viale Roma: vietato consumo in contenitori di vetro e lattine fuori dai locali

Domenica 9 giugno, dalle 17, maxischermo in viale Roma per la partita di ritorno della finale dei playoff tra L.R. Vicenza e Carrarese. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vicenza e dalla società L.R. Vicenza con la collaborazione del Club BiancoRossi Vicenza e della Curva sud Vicenza. Sarà inoltre presente un’area per la somministrazione di cibo e bevande.

Gli stand del mercato dell’antiquariato "Non ho l’età", che si svolgerà domenica 9 giugno in tutto il centro storico, saranno spostati da viale Roma a viale Dalmazia.

Come di consueto in occasione del mercato dell’antiquariato, e quindi anche per ospitare il maxischermo ed il pubblico, viale Roma sarà chiusa al traffico, dall’incrocio con il piazzale della Stazione fino a quello con viale Verdi, dalle 6 fino indicativamente alle 20 o comunque fino a cessate esigenze.

Dalle 17 sarà chiuso viale Verdi e l’entrata e uscita dal parcheggio saranno consentite solo da viale Ippodromo. Dalle 17 sarà interdetta anche via Gorizia, ad eccezione dei residenti che potranno utilizzare il vialetto lungo la roggia Seriola.

Per garantire la sicurezza pubblica durante la trasmissione della partita Carrarese – L.R. Vicenza nel maxischermo allestito in viale Roma, in programma domenica 9 giugno dalle 17, il sindaco ha firmato l’ordinanza che disciplina il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine e la detenzione e l’utilizzo di mortaretti, di bombolette spray, ombrelli con puntali e altri materiali.

Le disposizioni saranno valide dalle 12 di domenica 9 giugno fino al termine della manifestazione, e comunque fino alle 6 di lunedì 10 giugno.

Nel dettaglio, in viale Roma, a campo Marzo e nelle aree adiacenti la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o porcellana e lattine potrà avvenire solamente all'interno dei locali. Non è consentito vendere o somministrare bevande per asporto in tali contenitori, così come il loro abbandono.

È inoltre vietato portare e utilizzare mortaretti in centro storico, fino a 100 metri da ospedali, case di cura o case di riposo e nei luoghi dove si svolgono manifestazioni, esibizioni artistiche e intrattenimenti vari. Il divieto, nelle aree interessate dall’evento, vale anche per bombolette spray urticanti al peperoncino e similari, ombrelli con puntale e qualunque oggetto che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, ecc). Vietato l’uso di materiali capaci di imbrattare persone e cose, come gesso, farina, uova, talco, di schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie.

La mancata osservanza di tali divieti comporta una sanzione fino a 500 euro.

Inoltre, dalle 23 di domenica 9 giugno, fino a cessate esigenze, non si potrà circolare in via dello Stadio, da viale Margherita a via Bassano, e in via Schio.