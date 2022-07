Caro energia: rinnovamento dell'illuminazione al parcheggio del San Bassiano

Il San Bassano diventa più “green” ed efficiente. L’Ulss 7 Pedemontana ha comunicato che inizierà nei prossimi giorni e proseguirà fino all’autunno l’intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione nei parcheggi 1 e 2 dell’ospedale. Complessivamente sono 128 i corpi luminosi che saranno sostituiti, per complessive 272 lampade a led di ultima generazione, consentendo così di abbattere i consumi elettrici di oltre il 50% rispetto ad oggi.

Con l’occasione, inoltre, l’impianto di illuminazione sarà anche modificato nella distribuzione dei punti luce nei due parcheggi, allo scopo di collocare i nuovi lampioni in posizioni più riparate rispetto alle zone di manovra delle auto; contestualmente è previsto inoltre un intervento anche nel parcheggio 3 dell’ospedale, per la sostituzione di alcuni punti luce che risultano appunto essere stati abbattuti dagli automobilisti. Il tutto con investimento complessivo di circa 200.000 euro.

«Il caro energia non ci ha colti impreparati - sottolinea Carlo Bramezza, Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana -. Come Azienda poniamo infatti da tempo una particolare attenzione al tema del risparmio energetico, sia per una migliore efficienza economica, sia in un’ottica di crescente sostenibilità. Lo dimostra anche questo progetto, avviato in termini di studio di fattibilità già diversi mesi fa e ora pronto per essere realizzato».

Al fine di ridurre l'impatto del cantiere sulla funzionalità dell'area parcheggio, l'intervento sarà eseguito per stralci, transennando temporaneamente solo le porzioni di parcheggio di volta in volta oggetto dell’intervento.