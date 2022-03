I nuovi distillati Carlo Cracco fanno tappa nella Marca

Cuzziol Beverage, azienda trevigiana leader per la distribuzione di distillati, birre e bevande nel Triveneto ha accolto nelle scorse ore, nella propria selezione, la collezione di distillati creati dallo Chef Carlo Cracco: “Cracco distillati”. L’elegante e raffinata collezione include tre distillati: il Gin Organico, il Limoncello Organico e l’Amaro Banco Organico, realizzati dopo un lungo periodo di studi ed esperimenti, con materie prime biologiche e processi sostenibili presso la premiata Distilleria Quaglia nell’astigiano. Una collezione nata con lo scopo di servire a fine pasto un prodotto di alta qualità, espressione del gusto e della filosofa di Carlo Cracco, nonché degna conclusione di piatti di alta cucina.

Domenico De Conti, responsabile Vendite Cuzziol Beverage, nell’annunciare l’incarico riporta il pensiero dello Chef sull’operazione Cracco Distillati: “Sono molto orgoglioso di tornare nella mia regione d’origine per presentare questo progetto. Ho speso la mia vita alla ricerca del meglio negli ingredienti e nella preparazione delle mie ricette, per trasformare il gusto di ogni piatto in autentico piacere. Mi sono infatti spesso chiesto come, a fine di una cena, armonizzare le diverse sensazioni organolettiche perché restino un’esperienza memorabile e il loro metabolismo lasci solo il ricordo del piacere”.

Il Gin Organico

Distillato limpido e cristallino, perfetto esempio di stile raffinato, nato per modernizzare la tradizione. Bottiglia da 70 cl. 43% Vol. INGREDIENTI Alcol BIO*, bacche di ginepro, salvia sclarea, bucce di limone, acqua, altre botaniche

Il Limoncello Organico

Liquore ottenuto dall'infusione di fragranti bucce di limone fresco, agrumi e piante aromatiche. Bottiglia da 70 cl. 30% Vol. Tipico liquore italiano ottenuto dall'infusione di bucce di limoni freschi in alcol da cereali. I sentori agrumati vengono accompagnati da lievi note aromatiche di altri agrumi, lemongrass e zucchero caramellato. INGREDIENTI Alcol BIO*, Limone fresco BIO*, Pompelmo bucce, Cedro, Bergamotto Scorze infuso, Succo limone, Zucchero bianco BIO*, Acqua

L’Amaro Bianco Organico

Liquore ottenuto dalla distillazione di infusi di fragranti erbe e piante aromatiche. Bottiglia da 70 cl. 30% Vol. INGREDIENTI Acqua, alcol*, zucchero*, Distillato di erbe aromatiche*, (* biologico). Ibisco fiori, achillea millefoglie, capolini fioriti, liquirizia radice, rosa damascena boccioli, assenzio romano piemonte, genziana radice, china rossa corteccia, coriandolo semi, camomilla fiori, vaniglia madagascar, arancio amaro scorze, angelica radice, timo serpillo.

fonte: Trevisotoday