La diocesi accoglie il neo cardinale Marchetto: lectio magistralis il 31 ottobre

La diocesi di Vicenza accoglie Sua Eccellenza Agostino Marchetto creato Cardinale da Papa Francesco nel concistoro dello scorso 30 settembre a Roma. Considerato uno dei maggiori ermeneuti del Concilio Vaticano II da Papa Francesco, mons. Marchetto è nato a Vicenza nel 1940 ed è stato ordinato presbitero per la diocesi berica dal Vescovo Zinato nel 1964. L’1 novembre 1985 ha ricevuto l’ordinazione episcopale con incarico di Nunzio Apostolico.

L’accoglienza del neo Cardinale nella sua diocesi di origine avrà un momento più culturale con la lectio magistralis che Sua Eccellenza offrirà martedì 31 ottobre alle 17.30 al palazzo delle Opere Sociali in piazza Duomo 2 a Vicenza sul tema “La pastorale specifica della mobilità umana” in occasione del Dies Academicus dell’Istituto di Scienze Superiori Religiose di Vicenza. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti.

L’accoglienza celebrativa sarà invece in occasione della solennità di Ognissanti, 1° novembre, quando il Cardinale presiederà la Messa delle 10.30 in Cattedrale a Vicenza. In tale giorno ricorre infatti l’anniversario di ordinazione episcopale del neo cardinale. Il vescovo Giuliano Brugnotto concelebrerà la stessa liturgia, che verrà anche trasmessa in diretta da TVA Vicenza e da Radio Oreb.

utto il 2 novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti alle solite condizioni, e cioè: visita ad una chiesa o al cimitero con recita del Padre Nostro e del Credo; una preghiera secondo le intenzioni del Papa; confessione e comunione. I fedeli sono invitati ad accompagnare queste pratiche spirituali con un’opera di carità concreta verso qualche persona povera, sola o per diversi motivi bisognosa di cure e di attenzione.