Caravaggio, Sassolino e Van Dyck: boom di ingressi in Basilica

Sono quasi 18 mila i visitatori che dal 16 dicembre al primo gennaio sono entrati in Basilica palladiana a Vicenza per ammirare i capolavori di Caravaggio, Van Dyck e Sassolino. Di questi, due terzi sono vicentini di città e provincia e un terzo sono visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Questa mattina, all’indomani del Capodanno, i numeri dell’evento culturale “Caravaggio, Van Dyck Sassolino: tre capolavori a Vicenza” sono arrivati sulla scrivania del sindaco e il commento di Giacomo Possamai è eloquente: «È un dato impressionante, anche perché nel solo periodo che va dal 26 dicembre al primo gennaio, ogni giorno abbiamo avuto in media tra le 1500 e le 2000 persone al giorno. Un segno del crescente interesse verso questa esposizione che è a ingresso libero per i vicentini di città e provincia e a 5 euro, cioè al costo di visita del monumento, per tutti gli altri. È una formula di ingresso su cui abbiamo molto riflettuto molto e che, in questa occasione, si è dimostrata vincente per fare della Basilica un’agorà della cultura».

Nel dettaglio, dal 16 dicembre al 1 gennaio ci sono stati 17.796 visitatori, compresi coloro che hanno partecipato agli eventi organizzati in mostra. I vicentini sono stati 12.830, pari a circa il 70% del totale, mentre i visitatori arrivati da fuori provincia e dall'estero sono stati 4.966, pari a circa il 30%. I picchi massimi si sono registrati il 26 dicembre (2.166 ingressi) e il 30 dicembre (2.026 ingressi), ma tutta la settimana tra Natale e Capodanno ha fatto registrare ogni giorno tra le 1300 e le oltre 2000 persone.

«In questi giorni - evidenzia l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin - le persone stanno riscoprendo il volume della Basilica e la sua spazialità. È anche questo il regalo ai cittadini che, grazie alla gratuità, entrano più volte ad ammirare i tre capolavori e iniziano la visita con il naso all’insù per ammirare il soffitto a carena di nave rovesciata. Questa iniziativa, che registra una così alta partecipazione e si avvicina ad avere 17 eventi sold out, è un ulteriore impulso per la promozione della nostra Basilica ed è un nostro primo segnale di come viviamo questo spazio: un cuore pulsante della città, sempre attivo e in dialogo tra arte visiva e arte performativa».

«La cosa importante - osservano i curatori Guido Beltramini e Francesca Cappelletti - è vedere come la mostra sia percepita da cosí tante persone non solo come intrattenimento ma come occasione di riflessione e di crescita. I visitatori in mostra osservano le opere in silenzio, con grande attenzione. La forza dell’arte è portarci a riflettere sui temi profondi della nostra esistenza, e siamo rimasti colpiti che l’esperienza della mostra sia stata inserita nella omelia nella Preghiera di ringraziamento di fine anno dal vescovo Brugnotto in Cattedrale».