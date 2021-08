Carabinieri, il generale Spina in visita al comando provinciale

Il comandante della Legione carabinieri Veneto ha salutato e ringraziato i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso, soprattutto in occasione dell’emergenza Covid-19

Nella mattinata di venerdì 20 agosto, il generale di Brigata Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri “Veneto” con sede a Padova, incarico che ha assunto nel luglio scorso, ha fatto visita al comando provinciale carabinieri di Vicenza, per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio nei reparti della provincia.

Arrivato alla caserma “Carabiniere Giovanni Fradellin” di via Muggia, è stato accolto dal col. Nicola Bianchi, comandante provinciale, insieme agli ufficiali dell’intera provincia, tra cui i comandanti del gruppo carabinieri Forestali e del gruppo carabinieri Setaf, una rappresentanza di comandanti delle stazioni carabinieri e dei reparti della sede, nonché alcuni delegati degli organi di rappresentanza militare. Presente anche una rappresentanza dell’associazione nazionale carabinieri, a rimarcare l’indissolubile legame che unisce i militari in servizio e quelli in congedo.

Il generale Spina ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso, soprattutto in occasione dell’emergenza Covid-19 che ha visto la provincia di Vicenza duramente colpita dalla pandemia. Successivamente, il colonnello Bianchi ha illustrato al comandante della Legione, in un briefing dedicato, la situazione complessiva e l’andamento operativo del comando provinciale carabinieri di Vicenza.

Nel corso della visita, il gen. Spina ha avuto il piacere di incontrare anche il Questore di Vicenza Antonino Messineo e successivamente il sindaco di Vicenza e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco.