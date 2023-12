Carabinieri, il generale De Liso in visita al comando provinciale

Il generale di brigata Giuseppe De Liso, comandante della Legione carabinieri “Veneto”, martedì mattina ha incontrato al comando provinciale, i carabinieri di Vicenza per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività.

Ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Moscati, ha incontrato una rappresentanza di militari in forza ai numerosi comandi dell’Arma presenti capillarmente in tutta la provincia di Vicenza, nonché i rappresentanti dell’organismo di base della rappresentanza militare e una delegazione dell’associazione nazionale carabinieri.

Nel sottolineare l’importanza del Natale per la grande famiglia dei carabinieri, il generale De Liso ha rivolto i più fervidi auguri di serene festività a tutti imilitari presenti e ai loro cari, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i carabinieri del Comando provinciale, per la preziosa opera di controllo del territorio e di vicinanza alla popolazione dellaprovincia berica