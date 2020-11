Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis

Sabato mattina, nella Cappella della caserma “Chinotto” di Vicenza, i carabinieri della provincia hanno celebrato la “Virgo Fidelis”, la patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La commemorazione, tenutasi in forma assai ridotta, nel rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19, ha visto la celebrazione di una Santa Messa, alla presenza del gen. B. Pietro Giovanni Barbano, direttore del Coespu, del comandante provinciale di Vicenza, col. Nicola Bianchi, unitamente ai colleghi al comando del Nato-Sp Coe e dell'Eurogendfor, nonché di una limitatissima rappresentanza di militari in servizio e dell’associazione nazionale Carabinieri.

Il rito religioso è stato officiato dal cappellano militare Corrado Tombolan, capo servizio assistenza spirituale della Legione Carabinieri di Padova.