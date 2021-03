Carabinieri, due sottotenenti in forza al comando provinciale vicentino

Martedì mattina, nella sede di via Muggia, il comandante provinciale dei carabinieri di Vicenza, Nicola Bianchi, ha incontrato i due neo ufficiali che saranno in forza all'Arma vicentina.

Si tratta del sottotenente Giuseppe Biscione, 56enne originario di Forlì, sposato con un figlio, è laureato in Scienze Sociali. Arruolatosi nell’Arma dei carabinieri quale sottufficiale nel 1986, ha prestato servizio al Nucleo informativo del comando provinciale di Padova, alla sezione di P.G. della Procura patavina e presso la Compagnia di Abano Terme, quale addetto all’Aliquota Operativa e da ultimo comandante dell’Aliquota Radiomobile. Il sottotenente sarà inserito nella sezione Radiomobile della compagnia di Vicenza.

Alla Sezione operativa della compagnia di Bassano del Grappa arriva invece il sottotenente Andrea Marcotto, 57enne veronese, laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione. Arruolatosi nell’Arma dei carabinieri nel 1985, ha svolto per alcuni anni servizio presso reparti nelle province di Bergamo e Brescia. Nel 1992 ha conseguito il brevetto militare di pilota di elicotteri ed ha quindi prestato servizio al 12° N.E.C. di Catania Fontanarossa e successivamente al 14° N.E.C. di Treviso. Responsabile della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Treviso dal luglio 2015, nel mese di dicembre 2020 è risultato vincitore del 4° corso per Ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento.