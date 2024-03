Carabinieri, l’Arma di Vicenza saluta il comandante del Nor Giuseppe Biscione

Il tenente Giuseppe Biscione, comandante della Sezione Radiomobile del NOR Carabinieri di Vicenza va in pensione.

Forlivese di origine, laureato in Scienze Sociali, è sposato e ha un figlio. Si è arruolato nell’Arma dei carabinieri in qualità di sottufficiale nel 1987, dopo aver prestato il servizio militare come carabiniere ausiliario a Roma Eur. Terminata la Scuola Sottufficiali è stato promosso al grado di Vice Brigadiere e destinato come primo incarico in qualità di vice comandante presso la stazione di Bastia di Rovolon, nel padovano, dove è rimasto sino al 1994, quando è stato trasferito a Padova presso l’Ufficio Comando del Comando Provinciale. Numerosi sono stati i suoi incarichi nel corso della lunga e brillante carriera, che lo hanno visto impiegato successivamente al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Padova, alla Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale della stessa città, all’Aliquota Operativa del NOR di Abano Terme, per poi assumere il Comando dell’Aliquota Radiomobile della medesima Compagnia.

Nel 2020, avendo vinto il concorso per Ufficiali del ruolo straordinario dell’Arma, al termine del corso è stato destinato alla sezione Radiomobile del NOR di Vicenza in qualità di comandante. Durante il periodo in cui ha guidato questo reparto si è fatto apprezzare dai colleghi e dai collaboratori per le sue indiscusse doti umane e organizzative.

Ha partecipato quale relatore al progetto “La strada giusta”, X edizione, predisposto dalla Prefettura di Vicenza per diffondere la cultura della sicurezza stradale edella legalità nelle scuole della provincia Berica.

Al tenente Biscione va il saluto commosso di tutta l’Arma di Vicenza attraverso il suo comandante provinciale colonnello Giuseppe Moscati, e l’augurio di godersi la meritata pensione