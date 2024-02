Carabinieri in gara sulle piste delle “Melette” di Gallio

Nella giornata di sabato scorso presso il comprensorio sciistico “Melette” di Gallio si è tenuto il 21° Campionato Italiano di sci dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La gara, organizzata dall'Ispettorato Veneto in collaborazione la Sezione A.N.C. di Asiago e con il supporto dell’Arma territoriale, ha visto la partecipazione di oltre 150 soci e simpatizzanti che hanno raggiunto l’Altopiano da tutta Italia e che si sono sfidati nell’ambito di una gara di slalom gigante divisi per età in 10 categorie.

Nell’ambito dell’evento venerdì pomeriggio presso la loggia del Municipio di Asiago si è svolto anche un importante momento istituzionale con la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro alla memoria dei caduti di tutte le guerre con la presenza di tutti i partecipanti alla gara nonché alti ufficiali dell’Arma e segnatamente il Vice Comandante Generale dell'Arma Generale C.A. Riccardo Galletta, il Comandante Interregionale Generale C.A. Maurizio Stefanizzi, il Comandante della Legione CC Veneto Generale di B. Giuseppe De Liso ed il Comandante Provinciale di Vicenza Colonnello Giuseppe Moscati.