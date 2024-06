Carabinieri, Chimienti lascia il Nucleo operativo e Radiomobile

Promozione per il tenete Giacomo Chimienti che diventato capitano assumerà il comando della Compagnia carabinieri di Piove di Sacco, in provincia di Padova. L'ufficiale lascia dunque il comando del Nucleo operativo e Radiomobile di Vicenza.

Pugliese di origine, è sposato e padre di due figli. Durante i 5 anni in cui ha guidato il reparto si è fatto apprezzare dai colleghi e dai collaboratori per le sue indiscusse doti umane e organizzative. Numerose sono state le operazioni di servizio condotte con successo in questi anni che hanno permesso di riscuotere il plauso delle autorità e dei cittadini vicentini.

Al tenente Chimienti va il saluto di tutta l’Arma di Vicenza attraverso il suo comandante provinciale colonnello Giuseppe Moscati, e l’augurio di ulteriori e meritati successinel prestigioso incarico che andrà a ricoprire.