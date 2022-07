Il capogruppo degli alpini di Montebello ha solo 29 anni

Un capogruppo decisamente particolare. Il gruppo alpini di Montebello Vicentino festeggia quest’anno il centenario dalla fondazione. Un traguardo storico, che poche sezioni in provincia possono vantare. Ma non è l’unica peculiarità delle penne nere montebellane. Eh sì, perché il capogruppo Andrea Perlotto, professore di agronomia all’istituto agrario di Lonigo, è il più giovane dell’intera provincia. «Solitamente quando si parla di alpini viene in mente qualcuno con i capelli bianchi – racconta sorridendo Andrea Perlotto -. Io invece sono stato eletto l’anno scorso, a 28 anni, e da quello che so sono il capogruppo più giovane di tutta la provincia, ma penso anche del Veneto. Si tratta di una tradizione di famiglia, sia mio nonno che mio padre sono stati alpini, quest’ultimo è stato anche capogruppo a Montebello, per più di vent’anni».

Voglia di avventura e un po’ di amor patrio

Una scelta audace, quella che spinge un ragazzo a fare la Naja. Ma com’è iniziata quest’avventura? «Sono entrato negli alpini a vent’anni – prosegue -, dopo avere partecipato a un bando pubblico. Avevo già iniziato l’università, studiavo agraria a Padova, ed ero al primo anno. Mi hanno arruolato nel settimo reggimento, di stanza a Belluno, con tre mesi di Operazione Strade Sicure a Roma. Ho scelto di buttarmi in quest’esperienza un po’ per spirito di avventura, per cambiare vita, e anche un po’ per amor patrio. È stato qualcosa di forte, sia fisicamente che psicologicamente, ma alla fine sono stato davvero contento. Credo sia un’esperienza che farebbe bene a molti altri ragazzi».

Lavorare a servizio degli altri

Quella che ha vissuto Andrea è un’esperienza che, a detta sua, consiglierebbe tantissimo ad altri giovani. «Secondo me, per un ragazzo un’esperienza del genere sarebbe qualcosa di molto importante – conclude -, che gli farebbe sperimentare il mettersi al servizio del prossimo. Che sia l’esercito o il servizio civile poco cambia, ma anche il volontariato con altre associazioni, come sto facendo io adesso in Africa. Lavorare a servizio degli altri fa crescere come persona, non è un periodo buttato della propria vita, come qualcuno può credere, anche se non si guadagnano soldi. È qualcosa che resta dentro, per il resto della vita».