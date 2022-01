Capitale italiana della cultura 2024, Vicenza e Chioggia in finale

“Sono orgoglioso di leggere i nomi di Chioggia (Venezia) e Vicenza tra le dieci finaliste per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura”. Si tratta di due realtà molto diverse, una città d'acqua, Chioggia, tra le altre cose capitale della pesca e Vicenza, conosciuta nel mondo per i capolavori del Palladio. Ringrazio le due città per il lavoro fin qui svolto. Hanno saputo presentare dossier di candidatura, “Chioggia, sale di cultura” e “Vicenza 2022 La cultura è una bella invenzione”, che hanno messo in evidenza la loro vocazione culturale e identità veneta. Due “venete” che contribuiscono a rendere la nostra regione ricca di storia arte, cultura, e tradizioni. Siamo al loro fianco verso il titolo di Capitale italiana della cultura per l'anno 2024”



Con queste parole l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari commenta la notizia dell'inserimento di Chioggia (Venezia) e Vicenza tra le dieci città finaliste per conquistare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024, pubblicata oggi dal Ministero della Cultura. Sono state scelte tra una rosa di 23 candidature.



“Sono dispiaciuto per l'esclusione di Asolo – conclude Corazzari - ma desidero ugualmente ringraziare l’amministrazione per aver dedicato energie alla preparazione del dossier di candidatura.