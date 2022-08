Un mese di cantieri in città, tutte le modifiche alla circolazione

Un mese di cantieri in varie zone di Vicenza. Da lunedì 22 agosto i vicentini troveranno importanti modifiche alla viabilità in tutta la città. Il Comune di Vicenza, nella giornata di giovedì, ha reso noto la mappa degli interventi che dureranno fino a metà settembre.

Nel dettaglio, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete delle acque bianche, strada scuole dell’Anconetta sarà chiusa al transito da lunedì 22 agosto a giovedì 22 settembre. Sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza. Il cantiere è a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune di Vicenza.

Dal 22 agosto al 9 settembre, in occasione dei lavori di fresatura e asfaltatura eseguiti per conto del servizio Infrastrutture e gestione urbana, sarà istituito il restringimento della carreggiata in strada di Bertesina e in viale Aldo Moro. In particolare, le modifiche alla circolazione riguarderanno, dalle 21 alle 6, il tratto di strada di Bertesina compreso tra il cavalcavia e la rotatoria di viale Aldo Moro, un’appendice di strada di Bertesina tra il civico 1 e 21 e un tratto di 50 metri di viale Aldo Moro a partire da strada di Bertesina; durante il giorno la strada sarà normalmente percorribile. Il restringimento della sede stradale sarà attuato in diurna, invece, in strada di Bertesina, tra viale Aldo Moro e strada dell’Ospedaletto.

Riprenderà dal 22 agosto anche l'asfaltatura di contra’ San Francesco fino all'incrocio con via Tasso, in continuità con quanto già eseguito nei giorni scorsi su contra’ San Marco. Un altro intervento di asfaltatura invece riguarderà un tratto di strada Maddalene compreso tra strada Pasubio e via Rolle.

Sempre dal 22 agosto su viale Fusinato saranno attuate modifiche alla circolazione in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi a cura di V-Reti spa. Fino al 16 settembre, dalle 9 alle 16.30, sarà istituito il restringimento della carreggiata con possibili rallentamenti. Inoltre, fino al 3 settembre saranno eseguiti anche interventi in notturna con chiusura temporanea della carreggiata dalle 21 alle 6.

Per consentire un intervento di manutenzione a cura di Amcps, da lunedì 22 agosto corso Padova sarà chiuso al transito in corrispondenza dell’incrocio con viale Margherita.Durante i lavori, che si protrarranno fino a sabato 27, saranno consentiti il transito e l’accesso ai soli residenti e autorizzati, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere.

Sempre dal 22 agosto V-Reti eseguirà lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi all’incrocio tra viale dell’Industria e viale Sant’Agostino. Durante l’intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, sarà attuato il restringimento temporaneo della carreggiata.

Infine, a partire dal 22 agosto via Rossi sarà interdetta alla circolazione dalle 8 alle 19 in occasione dei lavori di riparazione della rete fognaria. L’intervento, a cura di Amcps per conto di Viacqua, si protrarrà per tre giorni. Sono previste importanti deviazioni del trasporto pubblico locale. Informazioni sul sito di Svt e per consentire il montaggio di una gru funzionale ad un cantiere privato, venerdì 19 agosto, dalle 7 alle 19, sarà necessaria la chiusura al transito di contra’ San Rocco.