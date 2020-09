Lavori in A4, cantiere notturno nelle Gallerie dei berici: cambia la viabilità

Per lavori di manutenzione nelle gallerie dei colli Berici (pulizia della rete di scarico acque meteoriche e collaudo delle nuove vasche predisposte per raccolta liquidi oggetto di sversamento) è prevista una serie di cantieri notturni, dalle ore 20.30 alle 6.

In A4, tra in caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020 mentre in carreggiata Est (direzione Venezia), resterà aperta al traffico una sola corsia di marcia nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre.