Oltre al Green Pass a Vicenza arriva il CanaPass

Gratis l'impasto ai semi di canapa per chi ha firmato per il referendum sulla legalizzazione della Cannabis

All’ingresso della Pizzeria Forlin da oggi non verrà chiesto solo il Green Pass, ma anche il CanaPass e per ottenerlo sarà sufficiente dimostrare di aver firmato per il referendum sulla legalizzazione della Cannabis. A tutti i firmatari che entreranno verrà regalato l’impasto ai semi di canapa, Jamayka®, ideato dal noto pizzaiolo vicentino Dino Forlin.

La raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della Cannabis ha già raggiunto le 500mila firme nella prima settimana, ha raccolto circa 3000 all’ora, quasi una al secondo.

Fin dai primi giorni in cui il giovane pizzaiolo Dino Forlin ha cominciato a dedicarsi alla ristorazione, la sua creatività ha sfornato idee innovative o come direbbe lui: “unconventional”. Un fil rouge ha quasi sempre collegato le sue creazioni: la canapa. Dall’aperitivo, passando per gli impasti, arrivando fino al dolce, la canapa si rivela un ingrediente estremamente versatile nella sua cucina. Per tale motivo, Forlin ha “voluto farsi promotore di questa iniziativa volta a incentivare il referendum sulla legalizzazione della Cannabis e per sensibilizzare sulle ottime proprietà nutrizionali e culinarie dei prodotti alimentari a base di canapa”.

“In Italia, da quanto riporta l’Associazione Luca Coscioni (tra i promotori del referendum), i consumatori di canapa sono circa 6 milioni. – afferma Dino Forlin - Il CanaPass vuole essere un modo chiaramente ironico, come lo sono tante mie invenzioni in cucina, per sensibilizzare su un tema così importante.”