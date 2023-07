Sì al trasporto di animali sugli autobus, Svt toglie il divieto

Cambiano le regole a bordo degli autobus per il trasporto degli animali: Svt ha deciso infatti di eliminare il precedente divieto di accesso sui propri mezzi per i cani al di fuori del trasportino, rendendo così possibile salire in autobus anche con cani di media e grande taglia.

La novità, inserita nell’edizione aggiornata della Carta dei Servizi disponibile sul sito di SVT, recepisce così anche per gli autobus vicentini le regole già in vigore ad esempio sui treni e sui traghetti, e punta a incrementare ulteriormente la fascia di utenza potenziale del trasporto pubblico locale, come spiega il presidente di SVT Simone Vicentini: «Sono moltissimi i cittadini che hanno un cane troppo grande per entrare in un trasportino e non era corretto escluderli dalla possibilità di utilizzare il trasporto pubblico locale, dunque la soluzione di trasporto più sostenibile e vantaggiosa economicamente, solo perché legittimamente desiderano spostarsi con il proprio animale. La nuova regola nasce appunto per estendere ulteriormente la fruibilità del servizio ad una platea il più possibile ampia di utenti, confidando naturalmente nell’educazione e nel senso di responsabilità degli utenti».

Più in dettaglio, le nuove regole in vigore prevedono che gli animali domestici di piccola taglia possano viaggiare gratuitamente purché all’interno di un trasportino (con dimensioni non superiori a 150 cm quale somma delle tre dimensioni). I cani al di fuori del trasportino possono invece viaggiare a pagamento, con un biglietto analogo a quello del proprietario (fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti, per i quali l’accesso era già consentito in precedenza ed era e rimane gratuito).

Un cambio di regole che arriva non a caso in coincidenza con l’estate: «Quest’anno abbiamo raddoppiato la nostra offerta di trasporto verso le località turistiche - spiega ancora il presidente Vicentini - affiancando alle ormai affermate Linee Mare anche la novità della nuova linea Express verso l’Altopiano dei 7 Comuni. Sappiamo che per i proprietari di animali domestici, e di cani in particolare, è importante poter portare con sé in vacanza il proprio animale e in questo modo anche chi ha un cane di una certa dimensione potrà tranquillamente utilizzare gli autobus di SVT per raggiungere la meta delle vacanze o per una semplice giornata di svago all’aria aperta».

Oltre all’acquisto di un biglietto anche per Fido, il proprietario del cane che viaggia al di fuori del trasportino è tenuto comunque a rispettare alcune semplici regole: il cane deve indossare la museruola per salire a bordo e fino all’avvenuta discesa e in generale non deve essere aggressivo, non deve occupare più spazio rispetto a quello teoricamente occupato da un singolo viaggatore e non deve salire sui sedili. È inoltre necessario portare con sé ed esibire (se richiesto dal personale di guida o di controllo di SVT) il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, il libretto sanitario del cane e/o il certificato di buona salute rilasciato dal medico veterinario. Rimane inoltre responsabilità del proprietario dell’animale assicurarsi che quest’ultimo non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al mezzo.