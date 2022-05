Agenti della Polizia locale ritrovano un cane smarrito

Gli agenti della Polizia locale, nel pomeriggio di martedì si sono prestati per una nobile causa, ovvero la ricerca di un cane allontanatosi dall’area di sgambettamento a Campo Marzo. L'animale è stato infatti prontamente rintracciato in viale del Sole.

“Una storia a lieto fine – commenta il sindaco Francesco Rucco – che ribadisce il ruolo fondamentale della polizia locale non solo come presidio di controllo del territorio e di sicurezza urbana, ma anche come punto di riferimento per i cittadini in ogni situazione di difficoltà. Ringrazio quindi i nostri agenti per questo gesto che dimostra ancora una volta la loro continua presenza al fianco dei vicentini”.

A dare l’allarme era stata la proprietaria dell'animale, di razza Beagle, che si era rivolta alla pattuglia in servizio in corso S.S. Felice Fortunato. Gli agenti hanno cercato subito di tranquillizzare la signora, in evidente apprensione, e si sono messi alla ricerca dell’animale, dopo aver raccolto la descrizione del cane e il racconto di alcune persone che avevano assistito alla fuga dell’amico a quattro zampe.

Il Beagle è stato visto vagare prima in viale Mazzini e poi in viale del Sole, dove è stato recuperato dagli agenti. Il cane è stato quindi portato in comando per essere restituito alla proprietaria, felice e grata per aver potuto riabbracciare sano e salvo l’animale.