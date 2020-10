Candidopoli, il caso Posina e la lista fantasma finiscono in Parlamento

Aveva destato interesse la presentazione della lista L'Altra Italia, che appoggiava la candidatura a sindaco della foggiana Maria Galasso, nel comune di Posina. Lista che aveva ottenuto 17 preferenze strappando così un posto in consiglio comunale che non è stato mai ricoperto in quanto la candidata aveva presentato rinuncia.

Il caso è finito anche a Montecitorio dopo che il deputato forzista Pierantonio Zanettin aveva presentato un'interpellanza proprio sulla lista fantasma. Sulla questione è intervenuto il sottosegretario all'Interno Achille Variati che ha spiegato come per una lista di candidati pugliesi sia stato possibile presentarsi a Posina: "Non esiste alcuna sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti", ha dichiarato.

"Le vicende della lista "L'Altra Italia", ora all'attenzione della Procura della Repubblica di Vicenza - ha sottolineato Variati - hanno determinato un vulnus alla rappresentanza della comunità di Posina in seno al suo Consiglio di un' unità. Questo rappresenta, quindi, un danno grave e un vero e proprio oltraggio ai cittadini di Posina".

Zanettin si è detto soddisfatto ma ha sottolineato come sia avvolta dal mistero: "la candidatura di Maria Galasso: per quale motivo si sia venuta a candidare a Posina, se non aveva neanche un interesse, come dire, tangibile a quella candidatura".

Dubbio che è stato sollevato anche in altre città d'italia come ha rilevato la trasmissione "Striscia la notizia". Si tratta infatti di una lista chesi presenta in tanti comuni con un programma facsimile mq che non ha nessun riferimento con il contesto amministrativo.

LA PUNTATA DI STRISCIA LA NOTIZIA