Nonna Candida, cent'anni in marcia

Ha scritto un secolo di storia ma l'età è una questione meramente anagrafica per Candida Uderzo. La centenaria, con una grande passione per la marcia, è stata premiata con una targa da Wilma Abriani, presidente del gruppo podistico Laverda. La consegna è avvenuta domenica mattina, in occasione del 50° anniversario della Marcia delle Colombare di Breganze.

La nonna vicentina è una grande sportiva ed una grande camminatrice tanto che fino a poco tempo fa non si perdeva una marcia ed è con grande orgoglio che l'associazione podistica ha voluto renderle omaggio.