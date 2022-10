Prende il via la campagna antinfluenzale

Nell’Ulss 8 Berica ha preso il via ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con più di 88.000 dosi a disposizione della popolazione e un impegno, parallelo e coordinato, di personale dell’azienda socio-sanitaria, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Per tutti l’obiettivo è uno solo: raggiungere il più elevato livello di copertura, per scongiurare i rischi legati alle complicazioni nei soggetti più fragili per età o per patologia, ma anche i problemi legati ad un numero elevato di assenze per malattie in alcuni settori professionali strategici; un tema questo divenuto ancora più importante con lo scoppio della pandemia.

«La campagna di vaccinazione antinfluenzale è un fondamentale momento di prevenzione - sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell’Ulss 8 Berica - che come azienda ci vede fortemente impegnati sia in prima persona, sia con un ruolo di coordinamento. Ancora una volta abbiamo messo in campo un grande sforzo, garantendo grazie alla Regione Veneto la disponibilità di dosi per tutti e la facilità di accesso al vaccino. A questo riguardo vorrei sottolineare da una parte l’importanza dell’attività di vaccinazione che sarà svolta dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dall’altra il ruolo dei CVP che si confermano una struttura strategica non solo per la lotta al Covid, ma anche per le altre vaccinazioni».

Più in dettaglio, i Medici di Medicina Generale hanno già organizzato le sedute di vaccinazione presso i propri ambulatori, rivolte ai soggetti di età superiore ai 60 anni, alle donne in gravidanza o che hanno partorito da poco e a tutti i loro pazienti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza. Parallelamente, i Pediatri di Libera Scelta vaccineranno i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Per tutti questi, va ricordato, la vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente.

Sempre gratuitamente sarà offerta anche a tutti i lavoratori dei servizi pubblici di primario interesse collettivo, quali appartenenti alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale scolastico docente e non docente, allevatori, macellatori, veterinari, etc., oltre ai donatori di sangue. Per queste categorie l’Ulss 8 Berica ha organizzato delle sedute apposite ad accesso libero, dunque senza bisogno di prenotazione, presso i centri di vaccinazione per la popolazione (CVP) di Torri di Quartesolo, Arzignano e Noventa Vicentina: il calendario completo è disponibile sul sito Internet dell’Azienda socio-sanitaria. Sempre presso i CPV potranno richiedere la vaccinazione anche i residenti in attesa di assegnazione del Medico di Assistenza Primaria.

Inoltre, quest’anno si rafforza anche l’impegno delle farmacie, dal momento che per la prima volta potranno anch’esse somministrare gratuitamente il vaccino agli over 60 o ai soggetti “fragili” per patologia, oltre alle vaccinazioni ordinarie a pagamento per il resto della popolazione (purché maggiorenne).

Il tutto in un momento che registra anche un nuovo incremento dei casi Covid e un rinnovato incremento di richieste per la seconda dose booster. «A questo riguardo - sottolinea la dott.ssa Maria Teresa Padovan, direttore del SISP dell’Ulss 8 Berica - voglio ricordare che la vaccinazione per il Covid-19 non controindica o vincola in alcun modo la somministrazione dei vaccini antinfluenzali, che possono essere effettuati a qualsiasi distanza temporale dal vaccino Covid-19, o volendo anche in contemporanea. Anzi la vaccinazione antinfluenzale può essere l’occasione per ricevere anche la seconda dose booster, per chi ancora non l’ha fatto».