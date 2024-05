Camorra, l'ombra degli affari dei clan incombe sul Vicentino

L'ombra degli affari che gravitano attorno alla camorra sembra stagliarsi sempre più forte in questi giorni nel Vicentino. Dopo l'interdittiva antimafia che pochi giorni fa ha colpito una ditta della città palladiana che si occupa di igiene ambientale, oggi 23 maggio fa è piombata sulla provincia berica, ne parla, tra gli altri, Vicenzatoday.it, la notizia relativa ad una svolta significativa nell'ambito di una corposa indagine condotta dalla magistratura fiorentina. Più nel dettaglio la procura del capoluogo toscano avrebbe notificato «a 18 soggetti» un avviso di conclusione delle indagini ipotizzando «reati quali l'impiego di denaro di provenienza illecita, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento fraudolento di valori e la bancarotta fraudolenta». L'inchiesta ha lambito diverse provice italiane fra le quali la provincia berica. Frattanto rimane alta la tensione anche per la vicenda (che riguarda un aspetto amministrativo e non penale) della interdittiva antimafia che per l'appunto ha colpito la Czeta srl.

Quest'ultima ha, o ha avuto in passato, svariati affidamenti da parte società pubbliche o di natura pubblica, fra cui alcune municipalizzate. E proprio per questo motivo, così si vocifera a mezza bocca nei corridoi della politica veneta, in queste ore alcuni comuni avrebbero dato vita ad alcuni screening informali per capire date, entità e modalità di eventuali affidamenti. Tuttavia c'è un'altra novità. Stando a quanto riporta Il Giornale di Vicenza del 21 maggio in pagina 16 la Czeta di contro si sarebbe mossa per far valere le proprie ragioni e sarebbe pronta ad impugnare al Tribunale amministrativo regionale veneto, ossia il Tar veneziano, la interdittiva nei confronti della ditta decisa dagli uffici di palazzo Volpe (in foto) oggi diretti dal prefetto Salvatore Caccamo.

«Nell'interdittiva - si legge sulle colonne del GdV che riporta una nota della impresa di via Biron di sopra - non è stato tenuto in alcun conto delle drastiche misure di pulizia interna adottate dalla società e per effetto delle quali la proprietà della stessa si è auto estromessa da ogni ruolo gestionale e di responsabilità, di fatto autocommissariandosi».