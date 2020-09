Cambiamenti climatici e difesa degli oceani: il presidente di Sea shepherd a TedxCoriano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia (organizzazione che da 43 anni si batte per la difesa degli oceani e delle specie vegetali e animali che li popolano), sarà tra i protagonisti assoluti dell'edizione 2020 di TEDxCoriano, il format dedicato alla promozione di idee di valore attraverso eventi ispirazionali di interesse internazionale (con oltre un miliardo di visualizzazioni worldwide), in programma il 10 ottobre prossimo a partire dalle 14 in provincia di Rimini.

L'iniziativa è patrocinata da Asvis, Legambiente, Regala un albero, Scuola di dottorato internazionale, Acqua Foundation, Stile Naturale. Morello racconterà dell'impegno profuso in questi anni da Sea Shepherd per la salvaguardia dei mari italiani e le tante azioni concrete realizzate grazie al supporto di tanti volontari.

“Tra le nostre prime battaglie, nel 2010, c'è stata quella per la difesa del tonno rosso nel Mediterraneo, una specie a rischio di estinzione – dice Morello -. Abbiamo collaborato e collaboriamo con la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza nel contrastare la diffusione fuorilegge delle reti spadare, veri e propri muri della morte che costano la vita di migliaia di pesci. Siamo attivi inoltre per quanto riguarda la protezione delle tartarughe marine e di tutte le specie protette nelle aree marine italiane. In questi giorni, inoltre, presentiamo il mio sogno che si realizza, la Conrad, una nave che presidierà in maniera fissa il Mediterraneo, per garantire un futuro alle prossime generazioni”.

Dopo l'esperienza del 2019 nella cornice di San Patrignano, TEDxCoriano torna per sensibilizzare le coscienze e lanciare un forte messaggio sul territorio: il cambiamento climatico è già in atto e urgono azioni concrete. Cosa può fare ciascuno di noi, nel proprio piccolo e attraverso gesti quotidiani, per invertire la tendenza e salvaguardare il nostro mondo? Sul palco 9 speaker di fama nazionale che hanno trasformato l'impegno ecologista in una mission di vita e che con il loro esempio e la loro testimonianza potranno ispirare il pubblico su temi quali l'energia pulita, le abitudini alimentari, il consumo critico e il rispetto dell'ambiente.

L'evento di Coriano si riallaccia a Countdown, un'iniziativa lanciata a livello mondiale da TEDGlobal e finalizzata a sostenere ed accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica (400 gli eventi che verranno organizzati in una settimana). L'obiettivo di Countdown è costruire un futuro migliore per tutti. Come? Riducendo della metà le emissioni di gas serra entro il 2030, per un mondo più sicuro, più pulito e più giusto, consci che le crisi economiche e sanitarie in corso ci stiano ricordando un fatto importante: facciamo tutti parte dello stesso fragile sistema, dipendenti dalla natura e gli uni dagli altri. Per questo TEDxCoriano sarà un evento interamente ecosostenibile ed ecocompatibile. Una scelta precisa che coinvolgerà in maniera diretta partner, sponsor, fornitori e la grande rete di volontari che renderanno possibile l'appuntamento. Una scelta che ricade in primis sulla location: l'Ecoarea di via Rigardara, a Cerasolo.

Una realtà all'avanguardia, costruita in bio-edilizia, capace di integrare soluzioni di efficienza energetica, arredi green-oriented e una tecnologia domotica avanzata. Alla guida di Ecoarea c'è Romano Ugolini, vice presidente dell'associazione Resilienza Territoriale, che ha portato il format TEDx per la prima volta nella provincia di Rimini nel 2018. Gli speaker dell'edizione 2020: Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia Fabrizio Zanetti, fondatore e titolare di Verdevero Giovanni Girolomoni, figlio del fondatore di Alce Nero Agricoltura Biologica, oggi Cooperativa Girolomoni Giulia Comba, consulente e formatrice di comunicazione e pensiero creativo Jacopo Fo, fondatore Festival Eco-future e People For the Planet Laura Serpilli, direttrice dell'Osservatorio VeganOK Lorenzo Olivieri, fondatore di Viaggi Mistici Chakruna Sergio Ferraris, giornalista, editore di 15 testate, fondatore della FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), moderatore del mondo Legambiente Thomas Torelli, regista e produttore, proprietario di UAM TV. Gli 'speech' di TEDxCoriano si svolgeranno dal vivo sul palco di Ecoarea.

Il pubblico potrà seguire in streaming gli interventi in programma. Per farlo è sufficiente registrarsi cliccando su: https://www.tedxcoriano.it/ Già sold out i biglietti per partecipare all'evento dal vivo.