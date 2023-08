Caldo e solitudine? C'è lo sportello dedicato

«Anziani e persone sole in difficoltà possono avere un supporto e informazioni utili, compresa l'indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione, contattando lo sportello telefonico del Comune di Vicenza noto come A Vicenza non sei solo al numero 0444-221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30». Lo spiega in una nota diramata oggi 17 agosto l'assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto. «Lo sportello che abbiamo attivato da qualche tempo - ricorda ancora l'assessore alle politiche sociali - ha lo scopo di non lasciare solo nessuno, specialmente in momenti dell'anno particolari come questo estivo, quando gli anziani spesso rimangono a casa mentre i parenti lasciano la città per andare in vacanza. Tra l'altro le temperature elevate previste per i prossimi giorni possono creare un notevole disagio per coloro che sono privi di condizionatore nell'abitazione. Allo sportello A Vicenza non sei solo è attivo rispondono operatori qualificati, pronti all'ascolto delle necessità delle persone e che forniscono informazioni, supporto e indicazioni utili tra cui ricordare anche che nei centri di aggregazione per gli anziani sono presenti alcuni ambienti climatizzati dove trovare ristoro dal caldo e trascorrere dei momenti di socialità».