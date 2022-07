Torna il gran caldo, dichiarato stato di allarme per disagio fisico

Torna il caldo torrido. Come indicano i previsori di 3B Meteo, l'anticiclone africano continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche le regioni del Triveneto. Ci attendono così giornate all'insegna della stabilità quasi assoluta, con caldo e afa in intensificazione (attese punte di 36-37°C entro metà settimana tra pianure e la Val d'Adige). Anche sulle Alpi basso rischio di temporali, fatta eccezione per la giornata di mercoledì, quando il momentaneo ingresso di correnti leggermente più fresche e instabili potrebbero favorire l'insorgere di rovesci e temporali sull'Alto Adige, oltre che tra Dolomiti venete e Carnia.

La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso in data odierna da ARPAV - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo previste, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.