L'italia è campione d'Europa, festa in piazza e caroselli d'auto

Anche Vicenza, come tutte le piazze italiane, domenica sera, al fischio finale di Italia-Inghilterra si è data appuntamento per festeggiare la conquista del titolo continentale degli azzurri del Mancio

L'Italia è campione d'Europa. Torna nel nostro Paese un titolo che mancava da ben 53 anni.

Gli azzurri di Mancini vincono ai rigori per 4-3 sull'Inghilterra e al fischio finale è un'esplosione di gioia in campo, ma soprattutto fuori. Anche Vicenza si è radunata in piazza per esprimere tutto il proprio orgoglio verso un successo che segna l'inizio di una nuova era.