Olmo si abbatte al suolo, al via i lavori di ripristino del muro di cinta del parco

Sono iniziati a Parco Querini i lavori per il ripristino del muro di cinta in corrispondenza dell’ingresso “porta Papa” lungo viale Rumor, danneggiato a seguito dello schianto al suolo di un grande olmo all'interno del parco, avvenuto lo scorso 21 agosto. I lavori per il ripristino si concluderanno indicativamente entro una decina di giorni.

Sempre in questi giorni hanno preso il via, i sopralluoghi a cura dei tecnici comunali del servizio infrastrutture e gestione urbana per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo dell’area verde.

“Appena possibile, per mettere in sicurezza il parco e consentirne la riapertura al pubblico, - precisa l’assessore al Verde pubblico - provvederemo all’abbattimento delle piante a fine ciclo vita e pericolanti. Parallelamente pianificheremo il rimpianto a cui si potrà procedere solo dopo averlo concordato con la Soprintendenza e con l’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Vicenza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il recupero del danno l’amministrazione ha già provveduto ad avviare la procedura di sinistro nei confronti dell’assicurazione.