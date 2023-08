Caccia al piromane che ha distrutto il Drago di Vaia, la svolta (forse) nelle spycam

Dopo lo sconcerto, è caccia al piromane che martedì sera ha distrutto il Drago di Vaia, l'opera-simbolo realizzata dallo scultore di Roana Marco Martalar a Magrè di Lavarone, sull'Alpe Cimbra, con gli scarti del legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, nel 2018. Sul rogo indagano i carabinieri di Rovereto, convinti si sia trattato di un incendio doloso. Ma chi è arrivato fino a lì potrebbe essere passato per diversi sentieri perché non c’è una unica via per raggiungere l’opera. Dunque serve cercare ma ci sono delle telecamere ed è su quelle che gli investigatori si stanno concentrando in queste ore. Chi ha dato fuoco all’opera d’arte potrebbe essere stato immortalato dalle spycam. Così i militari stanno visionando ore di filmanti alla ricerca di un volto, un dettaglio, qualsiasi cosa possa portarli dritti al responsabile dell’atto vandalico.