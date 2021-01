Famiglia spezzata, arriva "C'è posta per te": "Non è mai stata una madre", la busta si chiude

Le telecamere del programma Mediaset arrivano nella città dei castelli di Giulietta e Romeo per recapitare un invito a Chiara, figlia e sorella di origini siciliane, che da 10 anni non ha rapporti con la madre e i fratelli

Teresa con i figli Vincenzo e Veronica si rivolgono al programma "C'è posta per te" per cercare di ricucire una frattura che si è creata all'interno di una famiglia di origini siciliane. Oltre a Vincenzo e Veronica, Teresa è madre anche di Chiara, figlia che non vede da 10 anni, che oggi vive con il marito Giuseppe e i figli a Montecchio Maggiore.

Il motivo della rottura dei rapporti tra fratelli e figlia è da ritrovarsi in una situazione spiacevole che si è venuta a creare quando Chiara era incinta di suo figlio. Vincenzo, il fratello, ha raccontato di aver visto il marito in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza e questa "intromissione" ha fatto sì che si creasse una frizione in famiglia.

Da lì si sono susseguiti una serie di episodi che hanno portato alla definitiva rottura.

Chiara e il marito decidono di accettare l'invito al programma ma il confronto è durissimo. Riaffiorano problemi legati al passato, soprattutto economici; Chiara accusa la madre di essere "anaffettiva" e di averla messa nei guai per assecondare il figlio di serie A (il fratello Vincenzo).

"Sento che il mio cuore per loro è chiuso - rivela Chiara - mia mamma non c'è mai stata per me". Parole dure che portano ad un epilogo scontato, nessun ricongiugimento famigliare, Chiara si rifiuta di dare una possibilità alla madre e ai fratelli e rincara la dose: "Se sono quella che sono lo devo a mio padre, non certo a quella parte di famiglia".