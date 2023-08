Bvr banca, borse di studio: si aggiungono anche i dottorati di ricerca

Saranno premiati anche i dottorati di ricerca nell’undicesima edizione del bando delle Borse di Studio che BVR Banca lancia per il 2023.

L’iniziativa, destinata ai figli dei soci e ai soci giovani, è molto sentita dall’Istituto di credito con sede a Schio, tanto che ogni anno viene rinnovata con particolare entusiasmo aggiungendo sempre qualche beneficio in più. L’anno scorso oltre al riconoscimento economico in conto corrente, è stato aggiunto un contributo versato sotto forma di previdenza complementare, proprio per pensare al futuro dei ragazzi.

Quest’anno, in aggiunta al riconoscimento per i dottorati di ricerca, sarà innalzato anche il contributo per le lauree triennali.

Nello specifico, per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con una valutazione di almeno 85/100 sono previste 30 borse di studio da 300,00 euro (di cui 100,00 erogati sotto forma di previdenza complementare); 30 borse di studio da 450 euro (di cui 150 destinati alla previdenza complementare), sono previste per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale con una votazione di almeno 100/110, che salgono a 750,00 euro (di cui 250,00 destinati alla previdenza complementare), per ulteriori 20 studenti che hanno conseguito la laurea magistrale con i medesimi requisiti di votazione. Per quanto riguarda, invece, i dottorati di ricerca, verranno assegnati 3 contributi da 1.050,00 euro (di cui euro 350,00 in forma di previdenza complementare).

Le richieste dovranno essere consegnate presso le filiali di BVR Banca entro il 10 novembre 2023, mentre la cerimonia di assegnazione delle borse di studio avverrà entro la fine dell’anno.

L’iniziativa delle borse di studio vuole essere una motivazione in più per gli studenti per impegnarsi al massimo perché, come afferma il Presidente Maurizio Salomoni Rigon, “è proprio partendo dallo studio che si ottiene una adeguata preparazione alla vita e al mondo del lavoro. In qualità di Banca del territorio BVR vuole essere vicina ai propri giovani premiandoli per i loro primi successi – prosegue il Presidente - la decisione di includere nel bando, da quest’anno, anche il riconoscimento ai nostri dottori di ricerca deriva proprio da una richiesta diretta da parte dei soci, che è stata ovviamente accolta, dimostrando fattivamente che siamo una Banca che sa fornire risposte concrete assolvendo appieno il ruolo di banca di Credito Cooperativo”.

L’attività di BVR Banca a sostegno dello studio non si esaurisce qui. Consapevoli che con l’avvio dell’anno scolastico molte famiglie si trovano ad affrontare spese importanti per consentire ai propri figli di avere tutto il necessario per riprendere gli studi, viene riproposta per il settimo anno consecutivo l’iniziativa “Scuola Serena” finalizzata a sostenere i genitori in questo periodo economicamente impegnativo. Un finanziamento a tasso zero e senza commissioni accessorie finalizzato al sostenimento delle spese per il materiale scolastico: acquisto di libri, materiale di consumo, strumenti musicali, computer o tablet, spese per le tasse scolastiche, abbonamenti per il trasporto pubblico, vacanze studio all'estero e corsi di lingue straniere.