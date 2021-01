Buoni fruttiferi riscossi parzialmente, un timbro errato le costa 79mila euro

Una signora residente a Grisignano di Zocco si era recata presso l’ufficio postale territorialmente competente per riscuotere gli interessi maturati sul capitale richiedendo il rimborso di ben nove buoni fruttiferi totali di categoria Q/P emessi negli anni 1987-1988-1989. L’importo che la signora grisignanese avrebbe dovuto percepire, come da aspettative, era di euro 167 mila, tuttavia Poste Italiane Spa gli riconosceva invece solamente circa 87mila euro, cifra nettamente inferiore rispetto a quanto risultava dalle indicazioni riportate sul retro dei buoni.

Oggetto di critica infatti era un timbro anomalo posto sul retro dei buoni in questione che sembravano mutare la cosiddetta “classe di appartenenza” dei buoni stessi, modificandone così la percentuale di rendimento. La ragione di tale differenza va dunque rinvenuta nella diversa modalità con cui Poste Italiane Spa ha calcolato gli interessi maturati relativamente agli ultimi 10 anni.

La signora, ad inizio 2020, ha deciso di rivolgersi quindi all’associazione Consumatori24, in cerca di un aiuto per la risoluzione della sua problematica e per far valere i propri diritti di consumatore. Consumatori 24, prima ha inviato una comunicazione a Poste italiane richiedendo il pagamento del dovuto, dopodichè a causa dell'inerzia di quest'ultima ha presentato ricorso all'arbitro bancario finanziario di Milano e il collegio giudicante.

L’arbitro bancario finanziario ha deciso per l’applicazione letterale di quanto riportato sul retro dei titoli e pertanto l’indennizzo alla signora. dei restanti ulteriori 79mila euro, non riconosciuti in sede di richiesta da parte della filiale.