Tangenziale di Vicenza, il taglio del nastro dopo anni di attesa: "Giornata storica"

"Noi siamo orgogliosi di quest'opera", così il governatore del Veneto Luca Zaia parla della nuova Bretella dell'Albera consegnata ai cittadini stamani, lunedì 19 giugno. Al taglio del nastro del primo tratto di Tangenziale erano presenti tutte le autorità locali, provinciali e regionali. Quello consegnato oggi ai cittadini è il primo stralcio, lungo 5,3 km costato oltre 70 milioni di euro, che collega Vicenza Ovest con Costabissara, il cui iter è partito nel 1988.

Si tratta di un'opera che viene consegnata ai cittadini dopo anni di attesa. "Dopo 35 anni si inaugura un'opera strategica per la città e per la provincia di Vicenza - queste le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai presente all'inaugurazione - sono stati anni in cui di cantieri in cui l'Amministrazione ha dovuto tenere alta l'attenzione su questo fronte, ringrazio anche i cittadini che si sono battuti con forza. Questa è un'infrastruttura che consegnamo alla città, alla Provincia...chi passa dal territorio Vicentino ha oggi una modalità più efficace verso Schio e verso l'Alto Vicentino".

Presente al taglio del nastro anche l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, oggi europarlamentare PD. “Oggi abbiamo finalmente inaugurato la Bretella dell’Albera, un’opera stradale che Vicenza attende, a vario titolo, da 35 anni. Un’opera discussa, pensata, rinviata, attesa per decenni, che proprio durante il mio mandato da sindaco è divenuta realtà progettuale. Con l’ottenimento dei finanziamenti da parte dello Stato e l’avvio del cantiere nel marzo 2018, proprio alla fine della mia amministrazione. Il cantiere doveva durare 870 giorni e concludersi nell’estate 2022: di giorni ne sono passati 1915. Ma questo ritardo nei tempi non cancella la grande soddisfazione per un risultato eccezionale, che viene consegnato alla nuova amministrazione Possamai ma soprattutto alla città intera. La nuova strada porterà un vero sollievo per interi quartieri di Vicenza, e un netto miglioramento della qualità della vita per migliaia di nostri concittadini. Sono felice di aver scritto una pagina decisiva di questa vicenda, e di essere oggi al taglio del nastro”.

Il governatore del Veneto Luca Zaia è poi intervenuto sulla Pedemontana Veneta dando importanti comunicazioni: "Consideriamo di finire entro giugno, il grosso è stato fatto, mancano 12 km all'apertura quindi entro fine giugno dovremo aver chiuso e auspichiamo di aprile . Dobbiamo passare il vaglio della galleria nazionale e tutti i collaudi. Brescia - Padova deve consegnarci il casello di Montecchio, adesso girano info che si parla di febbraio, forse marzo, faccio un appello affinchè ce lo consegnino quanto prima".