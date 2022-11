Bretella dell’Albera, Salvini: «Faremo di tutto per sbloccare e accelerare»

La questione bretella arriva a toccare i piani alti. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a proposito di Vicenza e dei lavori di completamento della tangenziale con particolare riferimento alla variante SP 46, c.d. Bretella dell’Albera, si è espresso così:

«Sono in contatto col sindaco – le sue parole -, appena arrivati al ministero abbiamo subito chiesto i motivi dei ritardi e faremo di tutto per sbloccare e accelerare, questo come altre centinaia di cantieri fermi o in ritardo da anni».