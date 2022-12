Botti vietati dal 31 dicembre al 7 gennaio

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha firmato ieri, mercoledì 28 dicembre, un’ordinanza che estende, dal 31 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, il divieto nel comune di accendere e lanciare fuochi d’artificio, sparare petardi, far scoppiare mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici sulla pubblica via, nelle piazze, nei parchi comunali e in tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini.

L’articolo 28 del Regolamento comunale di polizia urbana e sulla civica convivenza, intitolato “Utilizzo di materiali pirotecnici”, vieta infatti già in modo permanente lo scoppio di mortaretti, prodotti esplodenti e artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (100 metri) di ospedali, case di cura e case di riposo, scuole e nel centro storico delimitato dalla cerchia di mura cinquecentesche.