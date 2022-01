Boom di nascite a Mussolente, più 20% in un anno

Mussolente cresce nonostante la pandemia, oppure proprio per gli effetti della pandemia che comunque in qualche modo costringe le coppie a passare più tempo in casa. Sia come sia un paese di 7.565 abitanti ha concluso il 2021 con un incremento delle nascite e l’aumento della popolazione residente. Ben il 19% in più, rispetto al 2020, sono stati infatti i nati nel Comune ai confini con la provincia di Treviso.

Sono 52 nuovi nati rispetto ai 44 del 2020, anno che aveva segnato il minimo storico di fiocchi rosa e azzurri. Questo è il primo dato positivo che balza all’occhio leggendo le statistiche di fine anno elaborate dal servizio demografico comunale. Si tratta di un dato statistico che, pur lontano dal tasso di natalità dei migliori anni, comunque rappresenta un’inversione di tendenza che fa ben sperare.

Un altro aspetto molto importante riguarda il saldo positivo tra le persone che hanno trovato residenza a Mussolente e quelle che si sono trasferite fuori Comune (+23). Maggiori nascite e nuovi residenti rispetto al 2020, insieme al minor numero di decessi registrati nel 2021 (-6 rispetto al 2020), ha portato la popolazione residente ad aumentare di ben 24 unità, attestandosi a 7.651 persone al 31/12/2021 (dei quali 3.858 maschi e 3.793 femmine).

A completare questi dati positivi, tra i Misquilesi sembra essere ritornato anche il desiderio di convolare a nozze: nel 2021 infatti ci sono stati 17 matrimoni rispetto ai 9 del 2020. Il sindaco, Cristiano Montagner, prova a dare una lettura dei dati: “Sono veramente felice di leggere questi primi dati che l’ufficio Anagrafe-Demografico sta elaborando in questi giorni rispetto al 2021. Sono numeri che non mi trovano totalmente sorpreso".