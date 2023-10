Boom di visitatori nei musei civici nei mesi estivi

Luglio, agosto e settembre confermano il trend in crescita dei visitatori nei musei e monumenti civici della città di Palladio. Il mese con un afflusso più consistente si è dimostrato essere agosto, con 41.848 visitatori, seguito da settembre con 38.341 e luglio con 32.345. Il maggior polo di attrazione rimane il Teatro Olimpico con 15.316 visitatori in agosto e 40.960nel trimestre estivo. Segue la Basilica Palladiana con 13.873 in agosto e 37.425 nel trimestre.

Comparando i dati di luglio, agosto, settembre 2023 con gli stessi mesi del 2018 e 2019 (precovid) e 2022, Vicenza vede un importante aumento degli ingressi. Nel 2018 si riscontravano 102.614 visitatori, il 2019 aveva evidenziato un calo (95.906), il 2022 vedeva la ripresa con 105.229 visitatori, che nel 2023 sono arrivati a essere 112.534.

«La città ospita anche nei prossimi mesi eventi culturali di altissimo livello, iniziative di valorizzazione del Museo civico di Palazzo Chiericati con ospiti illustri, attività dedicate ai più piccoli all’interno dei siti museali, un progetto espositivo in Basilica e tante altre iniziative in grado di attrarre il turista ed invogliarlo a restare in città. I numeri in crescita ci portano ad incrementare un piano di promozione turistica e nuove idee e strategie di progettazione» spiega l'assessore alla cultura, al turismo e all'attrattività della città Ilaria Fantin.

Vicenza e i musei civici sono apprezzati dai Paesi oltre frontiera. Oltre la metà, il 53%, arriva dall’estero, mentre il 47% dall’Italia. I turisti stranieri provengono da Francia 18,80%, Germania 16,52%, Stati Uniti 10,18%, Spagna 9,45%, Regno Unito 5,72%