Bonifica alla Miteni? «È un dossier ancora aperto»

«È importante ricordare a tutti che il nodo della questione affrontato durante l'incontro pubblico sull'affaire Pfas organizzato a Lonigo il 30 settembre ha avuto a che fare con la messa in sicurezza della Miteni e non sulla bonifica di quel sito pesantemente contaminato. Bonifica che se mai sarà eseguita a regola d'arte appare comunque collocata in futuro difficile da determinare». Sono queste le parole usate ieri 2 ottobre da Alberto Peruffo, attivista di Montecchio Maggiore e volto di spicco del collettivo ambientalista Pfas.land, ha diramato un brevissimo dispaccio nel quale mette nero su bianco alcune considerazioni rispetto alla tavola rotonda durante la quale non più tardi di tre giorni fa alcuni esponenti di spicco del mondo istituzionale e non solo avevano fatto il punto della situazione rispetto al maxi caso di inquinamento da derivati del fluoro, «i temutissimi Pfas o perfluorati», addebitato alla Miteni, nota industria chimica trissinese oggi fallita, finita al centro di uno scandalo giudiziario di portata europea.

IL PROLOGO

La sera del 30 ottobre a Lonigo il coordinamento ambientalista delle Mamme No Pfas aveva dato vita ad una serata informativa moderata dall'assessore all'ambiente leoniceno Alberto Bellieni: una serata organizzata per capire, a quasi dieci anni dalla deflagrazione dell'affaire Pfas, quali siano i progressi rispetto ad una potenziale bonifica del sito dell'ex Miteni. Tra sindaci, delegati provinciali, tecnici, giuristi e dirigenti pubblici regionali di primissimo piano che si sono succeduti tra gli oratori il leit motiv è stato uno.

«PASSO IN AVANTI RISPETTO AL PASSATO»

Secondo i relatori il procedimento tecnico-amministrativo per la messa in sicurezza della Miteni ha registrato in questi ultimi tempi «un netto passo in avanti» rispetto al passato. Le cognizioni tecnico-scientifiche in mano agli specialisti adatte a monitorare la situazione del sottosuolo inquinato sotto la fabbrica «si sono decisamente affinate». Il pool di privati che si è fatto carico di procedere con la messa in sicurezza «sta procedendo di buona lena». Chiaramente però si tratta di una procedura complessa che ha a che fare anche con il percorso di smantellamento (decomissioning è il termine gergale tipico della ingegneria ambientale) della Miteni da parte della ditta indiana che ha rilevato l'impianto per ricollocarlo nel subcontinente: un decomissioning che secondo la rete ambientalista però si sta protraendo troppo a lungo e rispetto al quale gli enti pubblici avrebbero potuto essere un po' più occhiuti. E ancora, nonostante i privati Ici 3 e Eni-Rewind stiano procedendo in modo deciso ci sono tre aspetti da tenere in considerazione. Uno, la procedura per la messa in sicurezza, vista la unicità del disastro ambientale attribuito alla Miteni oggi finita a processo, è una procedura eminentemente «sperimentale». Due, la bonifica è una cosa diversa dalla messa in sicurezza è a quest'ultima che attualmente si sta già lavorando. Tre, la bonifica effettiva, ovvero la rimozione definitiva delle cause alla base dell'inquinamento dei suoli e della falda è ben al di là da venire: non solo per ragioni di ordine tecnico: ma anche per ragioni di ordine giuridico. Il quadro normativo che rende più o meno incisivo l'insieme degli interventi in capo al privato che si è accollato tale onere è variegato. La legge quando una bonifica per così dire totale è impossibile o inopinatamente onerosa permette o permetterebbe il semplice contenimento perpetuo dell'inquinamento entro limiti previsti dalle leggi.

LA GIURISTA: «CHI INQUINA DEVE PAGARE»

Questa lettura a vario titolo richiamata durante gli interventi non è stata condivisa in toto dall'unico giurista invitato tra i relatori. Si tratta di Chiara Marcolungo, già docente di diritto ambientale all'Università di Modena. La quale ha spiegato come il combinato disposto tra princìpi generali dell'ordinamento europeo, princìpi generali dell'ordinamento italiano e leggi ambientali nazionali, impongano di fatto e di diritto un quadro «più vincolante» di quanto la vulgata affermi. Più nel dettaglio, detto alla grossa, il senso del ragionamento di Marcolungo è questo: la magistratura e i soggetti istituzionali o amministrativi chiamati ognuno dal canto suo a far rispettare le leggi hanno margini di manovra ben minori di quanto nella prassi ritengano i soggetti politici, amministrativi o i tecnici. I quali inevitabilmente tendono a fare i conti con questioni di fattibilità e opportunità. Detto in altri termini quando si parla di messe in sicurezza e di bonifiche il quadro degli obblighi di legge è molto restrittivo. E sebbene la tendenza, almeno in Italia, sia quella ad essere un po' larghi di manica, questo approccio cozza comunque con gli obblighi che il diritto pone in capo a chi spetta un determinato ripristino ambientale proprio in ragione del concetto per cui «chi inquina deve pagare».

IL PARTERRE

La puntualizzazione della Marcolungo è stata molto apprezzata dal parterre e dallo stesso Peruffo il quale dal canto suo non si è detto troppo rassicurato dagli interventi degli altri relatori intervenuti. Tra questi le parole di maggior fiducia per il futuro, ferma restando la gravità della situazione, erano giunte da Loris Tomiato (attuale direttore generale di Arpa Veneto, l'agenzia regionale per la tutela ambientale) che durante la sua prolusione ha parlato di «notevole sforzo» condotto dagli enti pubblici nonché dai privati per comprendere in profondità «il quadro geofisico» della contaminazione sotto la Miteni: in modo tale da evitare quanto più possibile che il sistema delle acque superficiali e di falda che gravita attorno al «torrente Poscola» funga da vettore per portare a valle i contaminanti presenti sotto il suolo della fabbrica trissinese: una «sorta di spugna» che ogni qual volta che la falda sale viene imbevuta dall'acqua per essere per l'appunto poi veicolata a valle continuando il meccanismo di una contaminazione che ha colpito la matrice idrica, la catena alimentare e in parte messo a rischio la salute dei residenti del Veneto centrale tra Veronese, Vicentino e Padovano.

Ad ogni modo il bicchiere mezzo pieno, pur con tutti i distinguo del caso, come lo hanno descritto alcuni tra i relatori, non ha convinto del tutto la rete ambientalista. «Se astrattamente quanto riferito all'uditorio è condivisibile questo approccio lo si sarebbe dovuto seguire subito ossia poco meno dieci anni fa quando deflagrò il caso Pfas. Per questo la bonifica della Miteni è indubitabilmente ancora un dossier aperto». Questo, più o meno era il refrain che circolava a mezza bocca tra le oltre sessanta persone che hanno seguito l'evento che i microfoni di Vicenzatoday.it hanno registrato pressoché integralmente. Rispetto al quale avant'ieri il collettivo Pfas.land ha diffuso un documento nel quale ha chiosato punto dopo punto le argomentazioni distillate durante il dibattito del 30 settembre a Lonigo. I cui lavori sono stati ripresi anche dalla tv straniera France 3. I francesi infatti nel comprensorio di Lione stanno fronteggiando una contaminazione da perfluorati che non hanno ancora ben circoscritto la cui minaccia è stata denunciata all'opinione pubblica da una inchiesta realizzata dal giornalista investigativo Martin Boudot.

