Bomba day: verso la richiesta dello stato di emergenza

Nuovo incontro per gli aspetti organizzativi sul disinnesco della bomba trovata in centro storico. Il raggio di evacuazione sarà di 450 metri e coinvolgerà 3.076 residenti, pari a 1.608 famiglie. Rucco: "Faremo una stima dei costi per tutta l'operazione in attesa di capire chi dovrà farsene carico"

Nuovo incontro lunedì mattina indetto dal Prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, svoltosi in parte in presenza nella sala consiliare di palazzo Nievo, sede della Provincia e in parte in video chiamata, per affrontare tutti gli aspetti organizzativi in merito alla bonifica dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto in contra' Mure Pallamaio. Alla presenza di tutti gli attori interessati, compreso il Comune di Vicenza rappresentato dal sindaco Francesco Rucco e dagli assessori Mattia Ierardi alla protezione civile e Marco Zocca al bilancio, è stato fatto il punto della situazione.

«E’ stato un incontro interlocutorio dedicato all’ascolto – afferma il sindaco Francesco Rucco - di tutte le parti coinvolte. Stiamo per definire una data, che potrebbe essere tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio, molto probabilmente una domenica, per evitare di essere di intralcio alle attività produttive e di incorrere in situazioni di traffico pesante. Individueremo poi tutti gli abitanti che dovranno essere evacuati. Stiamo lavorando per far sì che l’operazione pesi il meno possibile sui cittadini e perché avvenga nel pieno rispetto delle normative anti contagio Covid-19. Per quanto riguarda la casa di cura Eretenia, questa mattina era presente l’Ulss che farà da punto di riferimento nei rapporti con la struttura sanitaria. Sarà necessario spostare qualche degenza, capiremo insieme come fare».

Tra gli aspetti più importanti che il tavolo sta valutando c'è quello di presentare una richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza, «cercando anche di quantificare l'importo complessivo di spesa - ha aggiunto Rucco - che comprenda tutte le voci possibili, e di capire chi dovrà poi farsene carico». La centrale operativa, che avrà il compito di fare da cabina di regia per tutte le azioni da mettere in campo, potrebbe trovare spazio nella nuova sede del Suem 118 che si trova in via Cappellari, nell'ex seminario.

Infine, si sta cercando un luogo per ospitare tutti coloro che non hanno un posto dove andare durante le operazioni di disinnesco, tra le oltre tre mila persone che verranno evacuate. In questo senso un sondaggio verrà fatto con I.E.G. per gli spazi della fiera di Vicenza che in questi giorni ospitano i punti tamponi e le vaccinazioni dell'AUlss 8 Berica. Il raggio di evacuazione sarà di 450 metri e coinvolgerà 3.076 residenti, pari a 1.608 famiglie.