Bomba day sull'Altopiano, paese evacuato

Popolazione evacuata per garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica nella piccola frazione di Stoccareddo e contrada Zaibena, nel Comune di Gallio. Secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, dalle 7 alle 18 circa di giovedì 26 ottobre è obbligatorio per tutti essere fuori dall’area da evacuare. Dalle 7 verranno chiuse le strade di accesso all’area e si potrà solamente uscire dall’area di evacuazione. Sarà vietato l’ingresso.

Alle 7.40 termineranno le operazioni di evacuazione ed avrà inizio il controllo dell’area da parte delle Forze dell’ordine. È stato inoltre disposto il divieto di sorvolo per un’area avente raggio di 400 metri in orizzontale e 320 metri in verticale, dal punto di rinvenimento dell’ordigno residuato bellico e il divieto di circolazione in tutta l’area da evacuare.

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad organizzare un’area di acco-glienza per le persone evacuate, nella palestra di via Roma n. 2 a Gallio; ci sarà la presenza di personale dedicato (OSS e Protezione civile), sarà possibile pranzare e trascorrere il tempo necessario fino alla conclusione delle operazioni di bonifica bellica. È prevista anche la presenza di un’automedica per gestire eventuali situazioni di primo soccorso.

In quell'area nel giugno scorso perse la vita Riccardo Baù, 30enne di Stoccareddo di Gallio travolto da un'esplosione mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione nella casa di sua proprietà.