Bomba day, intervento concluso: fatta brillare "Old girl"

Si è concluso con successo il processo di despolettamento, trasporto e brillamento della bomba d'aereo, ribattezzata "Old Girl", residuo bellico della Seconda guerra mondiale, rinvenuta a Montebello Vicentino in un cantiere per l'alta velocità Verona-Padova.

Le attività di bonifica hanno comportato lo sgombero di circa 130 cittadini, oltre alla chiusura del traffico ferroviario sulla linea dell?alta velocità Verona ? Padova. La bomba, del peso di 500 libbre, è stata fatta brillare nel primo pomeriggio ad Alonte.

Le operazioni sono state eseguite dagli artificieri dell'ottavo Reggimento Guastatori Paracadutisti "Folgore" di Legnago (Verona), con la collaborazione di oltre 20 enti tra forze dell'ordine, amministrazioni pubbliche e società erogatrici di servizi essenziali.