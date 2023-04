Bomba day a Cismon, pronte all'evacuazione 300 persone

A seguito del rinvenimento di un ordigno residuato bellico del primo conflitto mondiale inesploso in Comune di Valbrenta a Cismon del Grappa, in via Roma nelle vicinanze del monumento dei caduti, le operazioni di bonifica (rimozione e distruzione dei dispositivi di innesco sul posto di rinvenimento, compreso il trasporto dell’ordigno despolettato che verrà portato in luogo idoneo per le operazioni di brillamento) sono state fissate per giovedì 27 aprile 2023.

Gli artificieri dell’esercito, in forza all’8° reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore”, interverranno nelle operazioni di bonifica, coordinate dalla Prefettura di Vicenza, che avranno inizio alle 7 con l’evacuazione della popolazione residente, circa 300 persone, all’interno dell’area di sgombero. Successivamente l’ordigno verrà disinnescato e trasportato in sicurezza presso un luogo idoneo per il definitivo brillamento.

Strade di accesso e linea ferrovia saranno chiuse fino al termine delle operazioni.