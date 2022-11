Bomba day ad Altavilla Vicentina, coinvolti più di 1000 residenti

È tutto pronto ad Altavilla Vicentina per il bomba day del 4 dicembre, quando gli artificeri, dopo averla racchiusa in un apposito contenitore, porteranno in alto mare - per farla brillare - la bomba al fosforo della seconda guerra mondiale, rinvenuta a giugno in un cantiere Tav sulla strada del Melaro. Per il dissinesco dell'ordigno da 45 chilogrammi, saranno chiuse una ventina di strade ed evacuate quasi mille persone residenti entro il raggio di 444 metri dal luogo del ritrovamento.

L'evacuazione inizierà alle 7 del mattino ed il despolettamento alle 8, con una durata massima delle operazioni di circa 7 ore (salvo imprevisti). Il Comune comunicherà le modalità dell’evacuazione e dell’eventuale accoglienza per le persone interessate ai servizi comunali e attraverso un'assemblea pubblica che si terrà lunedì 28 novembre alle 19 nella sala consiliare del Municipio.