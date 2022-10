«Bomba atomica: 4 minuti 92 milioni di morti». L’appello per la pace di Luciano Disconzi

Un appello per sensibilizzare sui potenziali pericoli dell’escalation nucleare in corso. Nella mattinata di oggi, sabato 8 ottobre, Luciano Disconzi, 76 anni, ha deciso di recarsi in piazza dei Signori, a Vicenza, con appresso un cartello con scritte le parole «Bomba atomica: 4 minuti 92 milioni di morti».

Come spiega la figlia Barbara, interpellata da VicenzaToday, le parole del padre si riferirebbero a un discorso pronunciato da un parlamentare, il quale avrebbe sostenuto che una bomba atomica potrebbe potenzialmente uccidere quasi un centinaio di milioni di persone in pochissimo tempo.

Per questo motivo, Luciano Disconzi si è recato in piazza dei Signori con il cartello, tra chi sorrideva, chi gli domandava i motivi del gesto e chi invece faceva finta di non vedere. Secondo Disconzi, bisogna scendere a manifestare nelle piazze, perché quello nucleare è un grosso pericolo per tutta l’umanità.