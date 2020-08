Covid-19, sono tre i ricoveri nell'Ulss 7

Il totale dei positivi al test del Covi-19 tra i residenti nel territorio dell'Ulss 7 Pedemontana, quella del comprensorio bassanese e dell'Alto vicentino sono, all'oggi, 1757. I guariti sono 1433: se ne ricava che i contagiati attualmente ammontano a 324 soggetti, mentre i ricoverati sono appena tre. Lo spiega la stessa Ulss 7 nel bollettino diramato oggi 28 agosto. I dati peraltro debbono ancora essere validati dall'Istituto superiore di Sanità. Sempre secondo il bollettino negli ospedali di Bassano ed Asiago non ci sono ricoverati. Lo stesso dicasi per il centro socio-sanitario Odc di Marostica. Sono invece tre i ricoverati all'ospedale di Santorso. Dall'inizio della crisi legata alla pandemia da Covid-19, sempre stando al bollettino dell'Ulss 7, i decessi sarebbero 122: nove a Marostica, dieci ad Asiago, quindici a Bassano del Grappa ed 88 a Santorso. Le persone sottoposte a sorveglianza, sia essa passiva o attiva ammontano invece a 652 mentre dall'inizio della crisi deflagrata in Italia alla fine di questo inverno il totale dei tamponi eseguiti nel comprensorio della Ulss 7 è pari a 97.595. In queste ore anche l'Ulss 8, che sovrintende la zona di vicenza e dell'hinterland, in una col comprensorio dell'Agno Chiampo, ha pure diramato il suo bollettino. Dal documento si evince che i tamponi con esito positivo rispetto alla settimana passata registrano «+64 casi», mentre tra gli altri dati spicca un +73 tra il numero dei guariti. I bollettini peraltro arriva in un momento particolare. Domani infatti a Vicenza durante il festival politico Fornaci rosse, è previsto un intervento del professore Andrea Crisanti, il virologo noto in tutta Italia per avere identificato il focolaio di Vo' Euganeo nel Padovano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.